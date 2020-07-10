Минздрав составил список российских регионов по распространенности психических заболеваний на 100 тыс. человек. На первых строчках оказались регионы в Сибири и на Дальнем Востоке, а на последних — северокавказские республики.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где на 2019 год было зарегистрировано 5628 случаев психических заболеваний на 100 тыс. человек. За ним идут Алтайский край (4925 случаев), Ямало-Ненецкий автономный округ (4247), Тверская (3995), Челябинская (3932) и Еврейская автономная (3790) области.

Меньше всего пациентов с психическими расстройствами выявлено в Чечне (777), Северной Осетии — Алании (1288), Ингушетии (1308) и Кабардино-Балкарии (1440). Немного отстают Москва (1455) и Севастополь (1490).

При этом в Ненецком автономном округе и на Чукотке в 2018 году было выявлено меньше всего новых случаев психических расстройств — 8 и 44 соответственно. А лидером по количеству новых пациентов в 2018 году стал Петербург.