Стало известно, когда в Петербурге откроют салоны красоты

Петербургские салоны красоты и парикмахерские смогут возобновить работу с 13 июля, но пока по предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, пишет «Интерфакс».

Также с 13 июля можно будет посетить бани и центры социального обслуживания. В помещениях спортивных организаций разрешат проводить тренировки, но доступ в них откроют только тренерам, спортсменам, проходящим подготовку, а также обслуживающему персоналу.

Петербуржцам, которые захотят посетить открывшиеся организации, нужно будет соблюдать требования безопасности — использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, обрабатывать руки антисептиком на входе.

Все остальные ограничения, в том числе на работу кафе и ресторанов (кроме летних веранд) продлеваются до 26 июля.

В Петербурге карантинные меры постепенно снимают с начала июня. С 8 июня в городе заработали некоторые непродовольственные магазины, с 15 июня — прачечные, химчистки и другие организации сферы услуг, а с 29 июня открылись летние веранды кафе и маникюрные салоны.