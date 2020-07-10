Илон Маск уже не уверен, что поддержит Канье Уэста на президентских выборах

Илон Маск, заявил, что у него и рэпера Канье Уэста может быть гораздо больше разногласий во мнениях, чем он ожидал. Твит с таким содержанием он опубликовал накануне, а позже удалил.

Ранее Илон Маск обещал свою полную поддержку Уэсту на президентских выборах. Однако после интервью музыканта Forbes Маск, по всей видимости, передумал. Тем не менее, никаких официальных заявлений от создателя Tesla пока не поступало.