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Илон Маск уже не уверен, что поддержит Канье Уэста на президентских выборах

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:18

Илон Маск, заявил, что у него и рэпера Канье Уэста может быть гораздо больше разногласий во мнениях, чем он ожидал. Твит с таким содержанием он опубликовал накануне, а позже удалил.

Ранее Илон Маск обещал свою полную поддержку Уэсту на президентских выборах. Однако после интервью музыканта Forbes Маск, по всей видимости, передумал. Тем не менее, никаких официальных заявлений от создателя Tesla пока не поступало.

На прошлой неделе рэпер Канье Уэст заявил о своем намерении баллотироваться в президенты США. В сети к этой идее отнеслись неоднозначно.

Накануне рэпер раскрыл некоторые детали своей предвыборной кампании. На посту президента США Уэст собирается, например, продвигать баскетбол и бороться против абортов.

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