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Игги Поп выпустил видео на песню «The Passenger». Через 43 года после ее написания

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:40

Игги Поп выпустил музыкальное видео на песню «The Passenger» спустя 43 года после написания трека.

Видео представляет собой архивные фото музыканта, смонтированные с черно-белым видео ночной дороги. Слова песни появляются поверх изображений.

Поп анонсировал видео сообщением в инстаграме, в котором он поблагодарил Симона Тейлора, Эстер Фридман и Пола МакАлпина за помощь в создании поистине долгожданного клипа.

Сингл «The Passenger» был размещен на стороне B пластинки с песней «Success» — первым треком со второго сольного альбома музыканта 1977 года «Lust for life». После это альбома Поп выпустил еще 16, последний из них называется «Free», он вышел в сентябре прошлого года.

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