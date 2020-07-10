Игги Поп выпустил видео на песню «The Passenger». Через 43 года после ее написания

Игги Поп выпустил музыкальное видео на песню «The Passenger» спустя 43 года после написания трека.

Поп анонсировал видео сообщением в инстаграме, в котором он поблагодарил Симона Тейлора, Эстер Фридман и Пола МакАлпина за помощь в создании поистине долгожданного клипа.

Сингл «The Passenger» был размещен на стороне B пластинки с песней «Success» — первым треком со второго сольного альбома музыканта 1977 года «Lust for life». После это альбома Поп выпустил еще 16, последний из них называется «Free», он вышел в сентябре прошлого года.