Рестораны Петербурга не откроются раньше 26 июля

Рестораны и кафе Петербурга не начнут работать раньше 26 июля. Запрет на их работу продлили, об этом сообщил журналист «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай со ссылкой на правительство города.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в городе будут снимать «максимально осторожно». Летние кафе в Петербурге разрешили открыть с 25 июня, на второй стадии снятия ограничений.

В Москве все ограничения снимут уже 13 июля. В Подмосковье рестораны и кафе смогут заработать с 25 июля.