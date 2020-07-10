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В Гольяново появились уличные офисы

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:42

В Гольяново на востоке столицы появились уличные офисы. Об этом сообщили на сайте департамента градостроительной политики города.

Их построили напротив нового ЖК «Level Амурская». Всего на бульваре появились 24 рабочих кабинета со столиками и навесами — в них может поработать любой желающий. Городскую мебель для уличных офисов создала компания Barka Construction.

Каждый кабинет имеет дизайнерскую подсветку с несколькими сценариями освещения. Кроме того, рядом планируется создать масштабный ландшафтный парк, установить деревянный амфитеатр и спортивные площадки.

На территории, примыкающей к уличным офисам, уже появилась детская площадка с канатной дорогой, батутами и качелями. Скоро вдоль променадов также откроются более 70 магазинов, ресторанов и кафе.

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