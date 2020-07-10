В Гольяново появились уличные офисы

Их построили напротив нового ЖК «Level Амурская». Всего на бульваре появились 24 рабочих кабинета со столиками и навесами — в них может поработать любой желающий. Городскую мебель для уличных офисов создала компания Barka Construction.

В Гольяново на востоке столицы появились уличные офисы. Об этом сообщили на сайте департамента градостроительной политики города.

Каждый кабинет имеет дизайнерскую подсветку с несколькими сценариями освещения. Кроме того, рядом планируется создать масштабный ландшафтный парк, установить деревянный амфитеатр и спортивные площадки.

На территории, примыкающей к уличным офисам, уже появилась детская площадка с канатной дорогой, батутами и качелями. Скоро вдоль променадов также откроются более 70 магазинов, ресторанов и кафе.