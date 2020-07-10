Стаи птиц, кленовые листья и большие города в клипе Doves на песню «Prisoners»

Клип срежиссировал BWTV, его продюсером стал Джек Лайтфут. Видео представляет собой компиляцию перекликающихся образов: стай птиц, городских пейзажей, листопада, пустых заброшенных зданий и одиноких людей.

Британская группа Doves выпустила клип на песню «Prisoners». Он появился на ютьюб-канале музыкантов.

Этот сингл, как и предыдущий «Carousels», предвосхищает пятый альбом группы. Пластинка The Universal Want, в которую включат 10 треков, выйдет 11 сентября 2020 года.

Манчестерское трио Doves возникло в 1998 году. Их дебютный альбом «Lost Souls» отметил весной 20-летие. По этому случаю «Афиша Daily» подробно рассказала об истории группы.