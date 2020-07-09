PayPal остановит переводы внутри России с 31 июля

Платежный сервис PayPal прекратит с 31 июля обслуживать переводы внутри России. Об этом говорится на сайте компании.

Сервис продолжит поддерживать только международные платежи. «Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России», — пояснили в сервисе.

Как отмечает РИА «Новости», такое решение PayPal принял на фоне изменений в законе «О национальной платежной системы», которые вступили в силу в начале июля. По ним, сервисы электронных платежей не могут передавать информацию о внутрироссийских переводах за рубеж.

О том, что PayPal прекратит с августа обслуживать переводы внутри России, писал ранее ТАСС со ссылкой на источник на рынке. Сообщалось, что московский офис компании сохранится. В письме, которое PayPal направил в Центробанк России, говорилось, что в 2019 году его «прибыль по внутрироссийским операциям составила всего 4%».