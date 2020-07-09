С сентября по фиолетовой линии метро можно будет ездить со скидкой

С сентября на Таганско-Краснопресненской линии московского метро начнут тестировать экспериментальный сниженный тариф на проезд утром вне часов пик, сообщает ТАСС. Билеты в эти периоды времени будут дешевле на 30% или 50%.

Эксперимент продлится 8-10 месяцев. Его цель — помочь сэкономить тем, кто готов изменить свои привычки и подстроить свой график. Заммэра Москвы Максим Ликсутов считает, что это получится далеко не у всех.

«Выбор удобного времени для поездок остается за пассажирами. К тому же, более низкая цена — очень распространенный мировой опыт: например, в Сингапуре поездки вне часов пик тоже дешевле. А в Лондоне и Франкфурте-на-Майне пользоваться метро в час пик дороже», — рассказал Ликсутов.

Кроме того, по предположению заммэра, снижение нагрузки на транспортную систему в час пик позволит увеличить социальную дистанцию между пассажирами, а значит, и их безопасность. Ликсутов надеется на поддержку эксперимента со стороны работодателей и учебных заведений.

«Хотелось бы, чтобы работодатели вводили как можно больше форм удаленной работы или сдвинули начало рабочего или учебного дня — на более ранее или более позднее время», — сказал он.

По словам Ликсутова, в случае успешного проведения эксперимента его могут распространить и на другие линии метро.