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В Петербурге на акции в поддержку курьеров Delivery Club задержали минимум семерых человек

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:39

В Петербурге на акции в поддержку московских курьеров Delivery Club недалеко от Казанского собора задержали семерых человек. Об этом сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа».

Участники пикета выступают за отмену штрафов и выплату задолженностей по заработной плате. Всего в акции приняли участие порядка 40 человек, значительная часть из них — журналисты.

На их плакатах — лозунги «Курьеры не рабы», «Сколько жизней должен отдать курьер работодателю?», «Поддержи забастовку курьеров». Один из участников держал баннер со стихами: «Пусть работодатель примет меры, прежде чем голодные курьеры, чтоб доволочить хоть как‑то ноги, вдруг заказ съедят мой по дороге».

«ОВД-Инфо» пишет о восьмерых задержанных. По данным издания, полиция задержала редакторов портала Altleft.org Аллу Войскую и Ивана Маркова, Сергея Димента, Антона Черепа, Евгения Баланова, Екатерину Самохаеву, Вадима Назарова, Тамару Ранделину и Даниила Чания.

Забастовка курьеров Delivery Club прошла сегодня в Москве, правда там обошлось без задержаний. Представители сервиса рассказали, что сумма задолженности курьерам не превышает миллиона рублей, а во всей ситуации виноват подрядчик — компания «Амароли». Тем не менее, когда глава профсоюза «Курьер» спросил о жесткой системе штрафов, представители Delivery Club оставили его вопросы без ответа, «развернулись и ушли». Их проводили криками «Позор!»

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