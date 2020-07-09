Забастовка курьеров Delivery Club, новый клип «СБПЧ» и другие новости дня

В Москве объявили новый этап снятия ограничений, введенных из‑за пандемии. С 13 июля заработают парки, а с 1 августа — театры, кинотеатры и концертные залы.

В России за сутки выявили 6509 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксирован 707 301 заболевший.

Российские власти собираются запустить авиасообщение с другими государствами в два этапа. Возобновить полеты на первом этапе могут в 13 стран, среди которых Германия, Италия и Шри-Ланка.

В Москве прошла забастовка курьеров Delivery Club, которым долгое время не выплачивали зарплату. По словам представителей компании, большинство долгов перед курьерами закрыто, а задержки произошли по вине логистического оператора.

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Максимальный срок тюремного заключения но нему — 15 лет.

Паспортные данные всех участников электронного голосования по поправкам в Конституцию оказались доступны онлайн. После того как их проанализировали журналисты, выяснилось, что среди них — 91 случай повторного голосования и несколько тысяч недействительных паспортов, чьи владельцы все равно проголосовали.

Мэра Сеула Пак Вон Суна, ранее пропавшего без вести, нашли мертвым. По словам его дочери, перед тем как исчезнуть, он оставил сообщение, похожее на завещание.

Экс-вокалист Kasabian Том Мейган принес публичные извинения за нападение на бывшую невесту. Он признался, что страдал от алкогольной зависимости.

Netflix закроет «Леденящие душу приключения Сабрины». Эпизоды второй части второго сезона станут заключительными для шоу.

Рэпер и битмейкер Everthe8 выпустил альбом «Not by Recipe» из 13 треков. Среди них — фиты с Хаски, Эрикой Лундмоен и другими музыкантами.

Проект Bully певицы Алисии Боньяно поделился клипом на сингл «Every Tradition», группа «СБПЧ» выпустила видео на песню «Король», а инди-рокеры The 1975 опубликовали ролик на трек «Yeah I Know».