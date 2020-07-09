Европейские гастроли Ленни Кравица отменены

Американский певец Ленни Кравиц отменил европейские гастроли, во время которых он должен был выступить в России. Об этом сообщили в фейсбуке организаторы концертов, компания SAV Entertainment.

Ленни Кравиц должен был выступить в московском «Крокус Сити Холле» в июне, однако из‑за пандемии коронавируса концерт был перенесен, а теперь и вовсе отменен. Билеты можно вернуть через билетных операторов.

«Я с сожалением сообщаю, что концерты моего тура не будут перенесены, (а будут отменены) из‑за негативного влияния эпидемии COVID-19 по всему миру. Я очень надеялся выступить для вас, но на настоящий момент безопасность и здоровье фанатов, группы и техперсонала являются главными приоритетами», — процитировали Кравица организаторы тура «Here to Love Tour».