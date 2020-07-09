AliExpress и Pornhub запустили лайв-шоу о сексе

Компания AliExpress вместе с порносайтом Pornhub запустили лайв-шоу «Aliexpress доставляет» в мобильном приложении маркетплейса. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта.

Шоу имеет «развлекательно-просветительский уклон под знаком 18+», а его основной темой станет индустрия развлечений для взрослых, которая постепенно перестает быть табуированной. Спикеры — представитель Pornhub Дмитрий Холодин и секс-эскперт Арина Холина — обсудили разницу в восприятии секса в России и мире, а также решили, как добиться открытости разговора без комплексов. Ведущей шоу стала блогер и автор книг «100 и 1 день без секса» и «Бывшие» — Наташа Краснова.

«Идея сделать совместное лайв-шоу на тему сексуального воспитания появилась у нас еще весной. Именно тогда наш трафик сайта Pornhub значительно вырос не только по причине самоизоляции, но и за счет того, что мы открыли бесплатный доступ к премиум-сегменту сервиса по всему миру. Более того, мы заметили, что по локальным запросам россияне все чаще обращаются именно к контенту с использованием секс-игрушек», — рассказал Холодин.

В прямом эфире спикеры провели тест-драйв секс-игрушек. В течение всего стрима у зрителей была возможность в режиме онлайн задавать вопросы экспертам и выиграть призы от AliExpress.

Шоу прошло 9 июля, в 19.00, в разделе Live приложения AliExpress. Трансляция доступна для просмотра по ссылке.