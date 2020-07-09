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EA запустит реалити-шоу в The Sims 4. Участники будут создавать симов и придумывать им истории

Семён Гудошников
Сегодня в 20:27

Electronic Arts запустит реалити-шоу «The Sims Spark’d». Его премьера пройдет 17 июля на американском телеканале TBS, а спустя три дня первый выпуск появится на каналах BuzzFeed Multiplayer на YouTube, Facebook и Twitch. Всего запланировано четыре эпизода.

Как пишет The Verge, в программе будут участвовать 12 игроков в The Sims 4. Их разделят на несколько команд, каждой из которых нужно будет создать своих персонажей в игре, придумывать им истории и выполнять задания.

Какая история получилась самой захватывающей, решит судейская комиссия из трех человек, в которую войдут ютьюбер и продюсер BuzzFeed Келси Импиччике, разработчик игр Дейв Метке, который более десяти лет работает над франшизой The Sims, и певица Тейлор Паркс. Победившая команда получит 100 тыс. долларов.

Шоу будет похоже на «Проект «Подиум», разве что его участникам нужно будет создавать не платья, а истории в The Sims 4, отмечает The Verge. Кроме того, с 17 июля в самой игре будут появляться задания, связанные с шоу, а обычные игроки смогут повторить истории, увиденные на экране.

За более чем двадцать лет существования симулятор жизни The Sims обзавелся четырьмя полноценными частями и 74 дополнительными наборами с новыми локациями, предметами и профессиями. «Афиша Daily» просила Диму Веснина, геймдизайнера и автора телеграм-канала Backtracking, изучить дополнения и выяснить, что они говорят о нашем мире.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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