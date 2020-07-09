EA запустит реалити-шоу в The Sims 4. Участники будут создавать симов и придумывать им истории

Electronic Arts запустит реалити-шоу «The Sims Spark’d». Его премьера пройдет 17 июля на американском телеканале TBS, а спустя три дня первый выпуск появится на каналах BuzzFeed Multiplayer на YouTube, Facebook и Twitch. Всего запланировано четыре эпизода.

Как пишет The Verge, в программе будут участвовать 12 игроков в The Sims 4. Их разделят на несколько команд, каждой из которых нужно будет создать своих персонажей в игре, придумывать им истории и выполнять задания.

Какая история получилась самой захватывающей, решит судейская комиссия из трех человек, в которую войдут ютьюбер и продюсер BuzzFeed Келси Импиччике, разработчик игр Дейв Метке, который более десяти лет работает над франшизой The Sims, и певица Тейлор Паркс. Победившая команда получит 100 тыс. долларов.