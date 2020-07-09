Музыкальный фестиваль Present Perfect отложен на неопределенный срок

Фестиваль электронной музыки Present Perfect перенесен на неопределенный срок, сообщили его представители в «ВКонтакте».

Событие собирались провести 24–26 июля в Петербурге. В этом году музыкальный фестиваль должен был расширить свою программу, освоить новые территории и ввести дополнительные мероприятия, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы организаторов.

«Все наши усилия направлены на поиск оптимальных сценариев реализации PPF в этом году. Мы на связи и верим, что в ближайшее время вернемся с хорошими новостями», — написали они.

Present Perfect Festival должен был пройти в 2020 году в шестой раз. В прошлом году фестиваль оккупировал площадки «Севкабель-порта» на три дня — с 26 по 28 июля. Среди выступающих были DJ Nobu, Andrew Weatherall, Gesloten Cirkel, Helena Hauff и другие артисты.