Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун был найден мертвым. Об этом пишет новостное агентство Ренхап со ссылкой на заявление полиции. Тело Вон Суна обнаружили в северной части Сеула.

Дочь политика заявила полиции, что перед выходом из своей резиденции Пак Вон Сун оставил сообщение, которое звучало как завещание.

О пропаже градоначальника днем 9 июля сообщила его дочь. Полиция развернула поисковую операцию, в которой задействовала 200 человек. В последний раз сигнал телефона мэра был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе сеула Сонбук.

Пак Вон Сун занимал пост мэра Сеула с 2011 года. Его считали одним из возможных кандидатов в президенты от либералов на выборах 2022 года.