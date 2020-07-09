В Колумбии лабрадор Эрос подрабатывает курьером. Вместо чаевых его кормят и гладят по голове

Восьмилетний лабрадор по кличке Эрос из Колумбии подрабатывает курьером. Несколько раз в день он носит в корзинке продукты из мини-маркета в городе Медельин. Как пишет Associated Press, с псом расплачиваются угощениями и поглаживаниями по голове.

Владелица магазинчика Мария Нативидад Ботеро говорит, что Эрос помогает поддерживать социальное дистанцирование во время пандемии. «И людям просто нравится, когда мы отправляем собаку», — добавляет она.