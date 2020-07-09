В Колумбии лабрадор Эрос подрабатывает курьером. Вместо чаевых его кормят и гладят по голове

Восьмилетний лабрадор по кличке Эрос из Колумбии подрабатывает курьером. Несколько раз в день он носит в корзинке продукты из мини-маркета в городе Медельин. Как пишет Associated Press, с псом расплачиваются угощениями и поглаживаниями по голове.
Владелица магазинчика Мария Нативидад Ботеро говорит, что Эрос помогает поддерживать социальное дистанцирование во время пандемии. «И людям просто нравится, когда мы отправляем собаку», — добавляет она.
Лабрадор не умеет читать адреса, но помнит имена пяти-шести клиентов, к которым он уже приносил доставку. После некоторой практики Эрос научился находить их дома самостоятельно.
Принять Эроса в семью попросил сын Ботеро. Сперва она с неохотой согласилась взять щенка, но через некоторое время все члены семьи влюбились в питомца. Четыре года назад Мария Ботеро открыла мини-маркет, и пес начал сопровождать ее и детей, когда они доставляли продукты.