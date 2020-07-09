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В Москве продолжается забастовка курьеров Delivery Club

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:41

У офиса компании Mail.ru продолжается забастовка курьеров сервиса по доставке еды Delivery Club. Ее организовал профсоюз «Курьер», которой заявил, что около 300 сотрудников компании не получили зарплату за последние два месяца работы. Об этом сообщает корреспондентка «Афиши Daily».

На забастовку пришел депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, который пообещал курьерам разобраться в ситуации. Представители компании также находятся на забастовке. Они утверждают, что Delivery Club уже выплатила зарплату практически всем сотрудникам, кроме тех, с кем у них не получается связаться, — порядка нескольких десятков человек.

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Представители компании провели встречу с прессой, где сообщили, что сумма долга перед курьерами составляет менее 1 млн рублей. Компания, по их словам, выплатит долги самостоятельно, несмотря на то что задолженность появилась по вине логистического оператора, с которым представители Delivery Club пообещали разорвать контракт.

Тем не менее, когда глава профсоюза «Курьер» спросил о жесткой системе штрафов, представители Delivery Club оставили его вопросы без ответа, «развернулись и ушли». Их проводили криками «Позор!», сообщает корреспондентка «Афиши Daily».

Ранее Delivery Club сообщал, что поменяет систему контроля за подрядчиками. 7 июля курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из‑за того, что им два месяца не платили зарплату. По данным профсоюза «Курьер», задержки в выплатах коснулись около 300 сотрудников. Профсоюз потребовал немедленно перечислить зарплаты, заключить постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг, полностью отменить систему штрафов и восстановить незаконно уволенных курьеров. В тот же день Delivery Club заявил, что начал переводить деньги на зарплату и пообещал полностью погасить долги в течение двух дней.

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