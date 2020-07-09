Tinder начал испытывать видеочаты

Разработчики приложения знакомств Tinder запустили функцию видеозвонков — пока только в экспериментальном режиме, сообщает TechCrunch.

Функция доступна в некоторых штатах США, а также в Бразилии, Австралии, Испании, Италии, Франции, Вьетнаме, Индонезии, Корее, Таиланде, Тайвани, Перу и Чили.

В меню чата появится новая кнопка запуска видео, но сообщать о ее активации приложение не будет — идея разработчиков заключается в том, что пользователи будут естественно подходить к этапу знакомства, когда им захочется поговорить друг с другом по видеосвязи.

Кроме того, в правилах Tinder для видеозвонков появились ограничения: никакой обнаженки или сексуального контента, харассмента, дискриминации, насилия и любой незаконной деятельности.

О появлении видеозвонков в Tinder стало известно еще в мае. Тогда руководство Match Group (владеет Tinder) отчиталось об успехах компании с начала 2020 года. Match Group заметно выросла в период пандемии — ее акции взлетели на 64%. Компания запускает новые сервисы для знакомств и развивает старые, а видеотрансляции уже появились в другом ее приложении, Plenty of Fish.