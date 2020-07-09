Цветное безумие в новом клипе «Every Tradition» от группы Bully

Проект Bully певицы Алисии Боньяно выпустил клип на сингл «Every Tradition» со своего грядущего альбома «Sugaregg», который выйдет 21 августа.

«Это одна из самых честных песен на альбоме, я заставила себя во время ее сочинения отбросить все дерьмо и выложить на бумагу именно то, что происходит у меня на уме, игнорируя мысли, что это можно преподнести как‑то еще», — рассказала певица о песне. Это уже второй сингл с альбома «Sugaregg», первым был «Where to Start», выпущенный в середине июня.