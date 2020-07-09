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Цветное безумие в новом клипе «Every Tradition» от группы Bully

Илья Голубев
Сегодня в 16:45

Проект Bully певицы Алисии Боньяно выпустил клип на сингл «Every Tradition» со своего грядущего альбома «Sugaregg», который выйдет 21 августа.

«Это одна из самых честных песен на альбоме, я заставила себя во время ее сочинения отбросить все дерьмо и выложить на бумагу именно то, что происходит у меня на уме, игнорируя мысли, что это можно преподнести как‑то еще», — рассказала певица о песне. Это уже второй сингл с альбома «Sugaregg», первым был «Where to Start», выпущенный в середине июня.

Неогранж-группа Bully была образована в Нашвилле в 2013 году. С тех пор музыканты выпустили два полноценных студийных альбома — дебютный «Feels Like» в 2015 году и «Losing» в 2017-м.

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