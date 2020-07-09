В России появится просветительский журнал о детях и родителях «Волчок»

Бывшие журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» решили создать просветительский журнал о детях и родителях «Волчок». На запуск проекта они открыли сбор средств на краудфандинговой платформе «Сила слова».

В новом журнале будут статьи о российской системе опеки и попечительства, проблемах многодетных и соло-родителей. Авторы расскажут о том, как работает система усыновления и с какими угрозами дети сталкиваются внутри нее и за ее пределами.

Журналисты собираются выпускать не только истории, но и экспертные колонки о той социальной обстановке, в которой растет ребенок (от новых фильмов до языка). Также на страницах издания можно будет прочитать ответы юристов.

Средства, собранные через краудфандинг, пойдут на оплату работы авторов, редакторов, иллюстратора и специалиста по продвижению. Сроки запуска журнала не уточняются.