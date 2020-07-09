В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Он опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в социальных сетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», — говорит один из авторов законопроекта Василий Пискарев.

В действующем законодательстве интернет не упоминается. Если законопроект примут, то за «склонение к употреблению наркотиков» в интернете нарушителям будет грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. Этот срок увеличивается — от 12 до 15 лет — если пропаганда повлекла смерть двух и более человек.