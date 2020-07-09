Delivery Club введет систему контроля за подрядчиками после скандала с задержкой зарплат

Сервис доставки еды Delivery Club решил поменять систему контроля за подрядчиками — логистическими компаниями после скандала с задержкой зарплат курьерам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис также разорвет отношения с компанией «Амароли», которая задержала выплаты 326 курьерам. В Delivery Club заявили, что рассчитались с этой логистической компанией своевременно, но из‑за долгов она не смогла перечислить зарплаты. В результате сервису пришлось переводить деньги «Амароли» повторно. «В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной», — отметили в сервисе.

Delivery Club намерен ввести новые инструменты проверки своевременности выплат и организовать отдельную линию для оперативных сообщений от курьеров. С начала недели компания собирает данные о работе логистических подрядчиков, пока других случаев задержки выплат не было найдено.

На пресс-конференции по поводу зарплат представитель Delivery Club уточнил, что сумма долга перед курьерами составляет менее 1 млн рублей. Несмотря на то, что задолженность — вина логистического оператора, компания выплатит долги самомстоятельно. Кроме того, Delivery Club намерен подать в суд на «Амароли».

На вопрос о том, будут ли с курьерами заключены постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг представитель Delivery Club уточнил, что непосредственно в сервисе не работает ни одного курьера. «Мы покупаем услугу доставки еды у разных логистических операторов, один из них оказался недобросовестным, и с нашей точки зрения это неприемлемо», — заявил представитель сервиса.

7 июля курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из‑за того, что им два месяца не платили зарплату. По данным профсоюза «Курьер», задержки в выплатах коснулись около 300 сотрудников. Профсоюз потребовал немедленно перечислить зарплаты, заключить постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг, полностью отменить систему штрафов и восстановить незаконно уволенных курьеров. В тот же день Delivery Club заявил, что начал переводить деньги на зарплату и пообещал полностью погасить долги в течение двух дней.