The Cranberries переиздадут свой классический альбом «No Need to Argue» 1994 года

Музыканты ирландской рок-группы The Cranberries анонсировали переиздание своего классического альбома 1994 года «No Need to Argue» с неопубликованными ранее материалами, сообщает The Rolling Stone.

В новое издание войдут ремастеры 13 оригинальных треков альбома, два CD с тремя бонус-треками, девятью демозаписями, восемью лайв-записями начала 90-х, а также ремиксы, каверы и архивные фотографии группы. Переиздание появится в продаже 18 сентября.