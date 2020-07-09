The Cranberries переиздадут свой классический альбом «No Need to Argue» 1994 года

В новое издание войдут ремастеры 13 оригинальных треков альбома, два CD с тремя бонус-треками, девятью демозаписями, восемью лайв-записями начала 90-х, а также ремиксы, каверы и архивные фотографии группы. Переиздание появится в продаже 18 сентября.

15 января 2018 года в Лондоне в возрасте 46 лет умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан (тогда в память о ней «Афиша Daily» подготовила список из 20 лучших песен группы), только в сентябре того же года стала известна причина ее смерти. После этого в апреле 2019-го в ее честь группа выпустила свой последний альбом — «In the End».