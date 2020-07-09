Возвращение концертов и отмена масочного режима: в Москве объявили новый этап снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новый этап снятия ограничений, введенных из‑за пандемии коронавируса. Об этом говорится на его сайте.

С 13 июля отменяются все ограничения, в том числе на работу парков культуры и отдыха, аттракционов, культурных центров и организаций досугового типа. Образовательные учреждения смогут продолжить работу — так же, как и детские лагеря и детские развлекательные центры. Снимаются ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.

Соблюдение масочно-перчаточного режима на улицах города становится необязательным. Использовать маски и перчатки необходимо только в общественных местах: например, в общественном транспорте.

С 1 августа возобновят работу театры, кинотеатры и концертные залы. Это касается лишь тех помещений, в которых не более 3000 посадочных мест. При этом заполнять зрительный зал можно только наполовину. То же самое касается стадионов и других площадок, на которых проводятся спортивные соревнования.

«Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать. По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раза. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза», — заявил Собянин. При этом он уточнил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации некоторые ограничения могут быть возвращены.