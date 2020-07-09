Стало известно, кто сыграет главную роль во втором сезоне «Бэтвумен»

Во втором сезоне «Бэтвумен» главную роль сыграет Джавиша Лесли (сериал «Бог меня зафрендил»), пишет The Hollywood Reporter. Она заменит Руби Роуз, которая отказалась от роли после первого сезона.

«Я чрезвычайно горжусь тем, что стала первой темнокожей актрисой, которая сыграет культовую роль Бэтвумен на телевидении. Для меня, как для бисексуальной женщины, большая честь присоединиться к этому революционному шоу, которое стало таким важным для сообщества ЛГБТК+», — сказала Лесли.

Создатели шоу решили создать нового персонажа вместо Кэти Кейн, которую играла Роуз. Героиню будут звать Райан Уайлдер. Она младше Кейн, также ее описывают как недисциплинированного бойца, у которого в прошлом были проблемы с наркотиками.

Роуз в инстаграме одобрила выбор актрисы. «Это потрясающе! Я так рада, что Бэтвумен сыграет эта великолепная темнокожая женщина», — написала она.