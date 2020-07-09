перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Возвращение концертов и отмена масочного режима: в Москве объявили новый этап снятия ограничений 13:09
Стало известно, кто сыграет главную роль во втором сезоне «Бэтвумен» 12:45
СМИ: Samsung вслед за Apple откажется от зарядных устройств в комплекте со смартфонами 12:06
O2 Academy Brixton в Лондоне начнет проводить VR-концерты с 360-градусным обзором 11:33
Netflix закрывает «Леденящие душу приключения Сабрины» 11:04
Fuji-Q Highland Official/YouTube «Кричите сердцем»: японские парки развлечений попросили посетителей не кричать на аттракционах
«Кричите сердцем»: японские парки развлечений попросили посетителей не кричать на аттракционах 10:57
В России за сутки выявили 6509 случаев коронавируса 10:43
Следственный комитет проводит обыски у пяти оппозиционеров Обновлено в 10:35
Лана Дель Рей выпустит в июле аудиоверсию своего нового сборника стихотворений 10:33
Экс-вокалист Kasabian Том Мейган принес публичные извинения за нападение на бывшую невесту 9:57
The 1975/YouTube Мысли робота-художника в клипе «Yeah I Know» от инди-рокеров The 1975
Мысли робота-художника в клипе «Yeah I Know» от инди-рокеров The 1975 9:28
Сериал «Чудесные годы» вернется на ABC 3:58
Канье Уэст рассказал детали своей предвыборной президентской кампании 3:33
SBP4/YouTube «СБПЧ» выпустили новый клип на песню «Король»
«СБПЧ» выпустили новый клип на песню «Король» 2:44
Губернатора Хабаровского края подозревают в серии заказных убийств 2:28
На мужчину, нападавшего на женщин в парке, завели уголовное дело 2:07
Группа Massive Attack анонсировала выход нового EP 1:32
Warner Bros. Pictures Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре 1:04
Future Islands выпустили видео на песню «For Sure» 0:11
Variety: Spotify запустится в России 15 июля Вчера в 23:39
Отключить рекламу

СМИ: Samsung вслед за Apple откажется от зарядных устройств в комплекте со смартфонами

Анастасия Цой
Сегодня в 12:06

Samsung вслед за Apple может убрать зарядные устройства из комплектов со смартфонами. Первым об этом сообщило корейское издание ETNews со ссылкой на источники.

В компании считают, что у многих пользователей уже есть зарядные устройства, а отказ от них снизит затраты на производство и логистику. В издании отметили, что, отказавшись от адаптеров, Samsung не только уменьшит расходы, но и позаботится об экологии: по официальным данным, ежегодно люди выбрасывают тысячи тонн исправных зарядных устройств.

Зарядки могут исчезнуть из комплектов со смартфонами уже в следующем году. Это, скорее всего, коснется флагманских устройств, которые входят в линейки Galaxy S, Galaxy Note и, возможно, Galaxy Fold/Flip.

В конце июня стало известно, что Apple будет продавать iPhone 12 без наушников и зарядки. Среди причин, к примеру, называли дорогие 5G-компоненты.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить