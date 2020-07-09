СМИ: Samsung вслед за Apple откажется от зарядных устройств в комплекте со смартфонами

Samsung вслед за Apple может убрать зарядные устройства из комплектов со смартфонами. Первым об этом сообщило корейское издание ETNews со ссылкой на источники.

В компании считают, что у многих пользователей уже есть зарядные устройства, а отказ от них снизит затраты на производство и логистику. В издании отметили, что, отказавшись от адаптеров, Samsung не только уменьшит расходы, но и позаботится об экологии: по официальным данным, ежегодно люди выбрасывают тысячи тонн исправных зарядных устройств.

Зарядки могут исчезнуть из комплектов со смартфонами уже в следующем году. Это, скорее всего, коснется флагманских устройств, которые входят в линейки Galaxy S, Galaxy Note и, возможно, Galaxy Fold/Flip.

В конце июня стало известно, что Apple будет продавать iPhone 12 без наушников и зарядки. Среди причин, к примеру, называли дорогие 5G-компоненты.