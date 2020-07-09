O2 Academy Brixton в Лондоне начнет проводить VR-концерты с 360-градусным обзором

Концертная площадка O2 Academy Brixton в Лондоне запустит серию концертов в виртуальной реальности с 360-градусным обзором, сообщает издание Upset со ссылкой на пресс-службу арены.

Проект разработан совместно с компаниями Live Nation U.K. и MelodyVR на основе технологии Wireless Connect. Специально для виртуальных концертов была оборудована технологичная студия. Зрители смогут выбрать любое место в виртуальной студии (даже на сцене) с помощью приложения MelodyVR.

Расписание концертов появится в ближайшее время. Вероятно, они будут проходить так же, как альтернатива отмененному в этом году фестивалю Wireless Connect — с заранее записанными выступлениями.