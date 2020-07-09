«Кричите сердцем»: японские парки развлечений попросили не кричать на аттракционах

Японские парки развлечений попросили своих посетителей не кричать на аттракционах, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, сообщает The Wall Street Journal. Они предложили «кричать сердцем».

Парки развлечений снова открылись в Японии недавно, но пандемия еще не закончилась, и из‑за беспокойства властей страны по поводу новых заражений коронавирусом, который распространяется воздушно-капельным путем, посетителям пока что придется следовать новым правилам ради своей безопасности.

Запрет на крики на аттракционах стал одним из таких правил. Руководители одного из парков развлечений — Fuji-Q Highland — даже выпустило специальное видео как доказательство того, что даже на американских горках можно кататься в полной тишине.