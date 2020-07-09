Экс-вокалист Kasabian Том Мейган принес публичные извинения за нападение на бывшую невесту

Бывший вокалист британской рок-группы Kasabian Том Мейган выпустил заявление с извинениями и объяснением, как произошло то, что все-таки произошло. Полный текст заявления опубликован в твиттере музыканта.

«Я бы хотел сделать заявление по поводу недавних событий и публично извиниться перед моим партнером Викки, моими товарищами по группе, семьей и фанатами. Мне очень жаль за свое недавнее поведение. Я ни в коем случае не принижаю свою вину, несу полную ответственность за свои поступки и остаюсь единственным человеком, которого стоит за них винить», — написал Мейган.

Он признался, что страдал от алкогольной зависимости, и его нападение на собственную невесту — Викки Эйджер — показало ему самому, «кем он стал». «Мое душевное состояние становилось все более нестабильным, я был на грани срыва», — рассказал Мейган.

Музыкант объяснил, что и раньше проходил лечение от алкоголизма, но все равно продолжал выпивать. «Теперь все по-другому», — обещает Мейган и объясняет, что он прошел очередной курс три недели назад и при поддержке друзей и семьи остается трезвым. Мейган также рассказал, что они с Викки «все еще очень сильно влюблены» и теперь пытаются наладить свои отношения при поддержке близких.