Экс-вокалист Kasabian Том Мейган принес публичные извинения за нападение на бывшую невесту

Бывший вокалист британской рок-группы Kasabian Том Мейган выпустил заявление с извинениями и объяснением, как произошло то, что все-таки произошло. Полный текст заявления опубликован в твиттере музыканта.
«Я бы хотел сделать заявление по поводу недавних событий и публично извиниться перед моим партнером Викки, моими товарищами по группе, семьей и фанатами. Мне очень жаль за свое недавнее поведение. Я ни в коем случае не принижаю свою вину, несу полную ответственность за свои поступки и остаюсь единственным человеком, которого стоит за них винить», — написал Мейган.
Он признался, что страдал от алкогольной зависимости, и его нападение на собственную невесту — Викки Эйджер — показало ему самому, «кем он стал». «Мое душевное состояние становилось все более нестабильным, я был на грани срыва», — рассказал Мейган.
Музыкант объяснил, что и раньше проходил лечение от алкоголизма, но все равно продолжал выпивать. «Теперь все по-другому», — обещает Мейган и объясняет, что он прошел очередной курс три недели назад и при поддержке друзей и семьи остается трезвым. Мейган также рассказал, что они с Викки «все еще очень сильно влюблены» и теперь пытаются наладить свои отношения при поддержке близких.
На днях Том Мейган покинул группу Kasabian, в которой пел с самого ее основания. В официальном заявлении Kasabian утверждается, что причиной этого стало желание артиста разобраться со своими личными проблемами. Поначалу участники группы не стали уточнять, о каких проблемах идет речь, однако позже стало известно о нападении Мейгана на собственную невесту, и музыканты признались, что вокалист вынужден был уйти именно из‑за этого происшествия.
Группа Kasabian была основана в 1997 году, Том Мейган пел в ней с самого начала и принимал участие в записи всех шести студийных альбомов коллектива, последний из которых — «For Crying Out Loud» — вышел в 2017 году. Тогда же группа выступила в парке «Коломенское» на Пикнике «Афиши». Kasabian закрывали программу фестиваля. Незадолго до выступления в Москве гитарист и еще один вокалист группы Серджо Пиццорно ответил на вопросы российских поклонников.