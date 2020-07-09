Сериал «Чудесные годы» вернется на ABC

Классический сериал «Чудесные годы», выходивший на ABC в 1988–1993 годах, получит продолжение, пишет Forbes.

На этот раз шоу расскажет историю о темнокожей семье, живущей в 1960-х годах в Алабаме — в это же время разворачивались события оригинального сериала.

Звезда сериала Фред Сэвэдж станет исполнительным продюсером шоу и его режиссером. Соавтор оригинального сериала Нил Марленс выступит в качестве консультанта. Спродюсирует новое шоу студия 20th Century Fox TV. Производство намечено на 2021 год.