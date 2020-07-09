СБПЧ выпустила новый клип на песню «Король»

Режиссером клипа выступил Антон Курильчик. Видео было снято оператором Константином Шмелевым во время летней арт-резиденции музея PERMM в 2019 году.

В съемках приняли участие более 30 человек. Продюсером проекта стала Катя Волкова, а хореографом — Наталья Шурганова. Смонтировал финальную версию музыкального клипа Антон Иванов.

Песня вошла в альбом группы «Наверное, точно», который вышел летом 2019 года. Помимо этого сингла, на пластинку попали еще девять треков.

Свой предыдущий альбом «Мы не спали, мы снились» «СБПЧ» выпустили в 2018 году. После релиза пластинки Иванов рассказал «Афише Daily» о том, почему быть честным, открытым довольно больно.