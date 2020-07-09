На мужчину, нападавшего на женщин в парке, завели уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который нападал на женщин в парке «Семья» в Нижнекамске якобы из‑за «ненависти к женскому полу». Об этом сообщается на сайте управления МВД по Татарстану.
Дело завели по статье о хулиганстве, согласно которой нападавшему грозит до пяти лет тюрьмы. В полиции рассказали о трех пострадавших: 1 июля одна девушка получила ушибы колен, предплечья и тазобедренного сустава, 3 июля мужчина напал также на двух других девушек. Он преследовал их и избивал ногами.
Сперва молодого человека оштрафовали на 1000 рублей за мелкое хулиганство. Однако затем видео нападений было опубликовано в сети, и глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить ролик. После этого МВД возбудило уголовное дело.