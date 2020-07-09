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Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:04

Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман «Второму игроку приготовиться» 24 ноября 2020 года, пишет CoS.

Книга станет продолжением истории, рассказанной в романе «Первому игроку приготовиться», который вышел в 2011 году и был экранизирован Стивеном Спилбергом. Оформить предзаказ книги можно здесь.

Детали сюжета не раскрываются, но известно, что действие развернется в той же вселенной, что и в первой части. Причем Клайн подчеркнул, что книга продолжает именно литературную историю, а не ее киноверсию.

«Я не могу рассказывать об этом слишком много, но я могу сказать, что нет большего вдохновения для писателя, чем возвращаться в мир, над которым уже работал, когда уже видишь, как Стивен Спилберг экранизирует его», — сообщил Клайн на премьере фильма «Первому игроку приготовиться».

«Первому игроку приготовиться» — научно-фантастический роман о постапокалиптическом будущем 2045 года. По сюжету, мир пребывает в руинах из‑за стагнации мировой экономики и глобального дефицита ресурсов. В этом мире существует только одно благополучное место — виртуальная вселенная «ОАЗИС», власть над которой может достаться одному из игроков.

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