Последний совместный альбом группы «The Far Field» вышел в 2017 году. После него члены бэнда сосредоточились на сольных проектах: фронтмен Самюэль Т. Херринг выпустил альбом «Back at the House», а гитарист Уильям Кэшион представил эмбиент-пластинку «Postcard Music».