Основатель «Архитектурных излишеств» запустил маркет-плейс в телеграме

Один из основателей «Архитектурных излишеств» запустил в телеграме маркет-плейс Clastr. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

В маркет-плейсе можно продать ненужные вещи или купить понравившиеся. Чтобы разместить товар, нужно написать специальному боту @clastr_bot.

Среди выставленных на продажу вещей есть, например, винтажные очки Christian Dior 60-х годов, сумка-шоппер Gucci 80-х годов и лоферы тех же лет. Помимо них, на маркет-плейсе можно найти вещи брендов Zara, Prada, Nike, Tommy Hilfinger и других.

Создатели подчёркивают, что проект не коммерческий, а его цель — продвигать эко-потребление.