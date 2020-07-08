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Брайан Крэнстон в трейлере фильма «Айван, единственный и неповторимый»

Анастасия Цой
Вчера в 22:45

На ютьюб-канале Walt Disney Studios появился трейлер фильма «Айван, единственный и неповторимый». Главную роль в нем сыграл Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»).

Фильм основан на одноименном романе Кэтрин Эпплгейт. Книга рассказывает о горилле Айване, который живет в клетке в торговом центре вместе со слонихой Эстеллой и бродячим псом Бобом. Айван ничего не знает о своем прошлом, однако, когда в вольере появляется слоненок Руби, он постепенно вспоминает о жизни до заключения и начинает задумываться о побеге.

Айвана озвучил Сэм Рокуэлл, Эстеллу — Анджелина Джоли (она же была одним из продюсеров картины), Боба — Дэнни ДеВито. Режиссером выступила Теа Шэррок («До встречи с тобой»). Фильм выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 14 августа.

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