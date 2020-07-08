Нинджа, один из самых популярных стримеров в мире, провел первую трансляцию на YouTube

Блевинс опубликовал в твиттере минималистичный анонс своего стрима, после чего провел трансляцию по игре в Fortnite. «Один час», — написал Нинджа в твиттере.

Один из самых популярных стримеров в мире Тайлер Блевинс, известный также под ником Нинджа, провел свою первую трансляцию на ютьюбе. Ранее он стримил на Twitch и платформе Microsoft Mixer, которая потом закрылась.

Пока не ясно, является ли это эксклюзивной сделкой, или стример будет работать на других платформах, таких как Twitch или Facebook Gaming.

Прошлым летом Нинджа подписал эксклюзивный договор с Microsoft Mixer. За 30 млн долларов он ушел с Twitch и стримил исключительно на Mixer. Он заявил, что переход позволит ему сосредоточиться на своем бренде, не быть зависимым от популярности Fortnite и от числа подписчиков, которое постоянно падает, если Нинджа не выходит в онлайн.

В октябре Twitch покинул третий по популярности стример платформы — Shroud. Ему за это заплатили 10 млн долларов. Однако громкие имена не помогли платформе снискать популярность у аудитории, и Mixer закрыли.

О том, как Нинджа стал популярным, что с ним происходит после хайпа и как на нем сказалась популярность, можно прочитать в материале «Афиши Daily».