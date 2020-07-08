Нинджа, один из самых популярных стримеров в мире, провел первую трансляцию на YouTube

Один из самых популярных стримеров в мире Тайлер Блевинс, известный также под ником Нинджа, провел свою первую трансляцию на ютьюбе. Ранее он стримил на Twitch и платформе Microsoft Mixer, которая потом закрылась.
Блевинс опубликовал в твиттере минималистичный анонс своего стрима, после чего провел трансляцию по игре в Fortnite. «Один час», — написал Нинджа в твиттере.
Пока не ясно, является ли это эксклюзивной сделкой, или стример будет работать на других платформах, таких как Twitch или Facebook Gaming.
Прошлым летом Нинджа подписал эксклюзивный договор с Microsoft Mixer. За 30 млн долларов он ушел с Twitch и стримил исключительно на Mixer. Он заявил, что переход позволит ему сосредоточиться на своем бренде, не быть зависимым от популярности Fortnite и от числа подписчиков, которое постоянно падает, если Нинджа не выходит в онлайн.
В октябре Twitch покинул третий по популярности стример платформы — Shroud. Ему за это заплатили 10 млн долларов. Однако громкие имена не помогли платформе снискать популярность у аудитории, и Mixer закрыли.
О том, как Нинджа стал популярным, что с ним происходит после хайпа и как на нем сказалась популярность, можно прочитать в материале «Афиши Daily».