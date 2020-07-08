Евгений Миронов сыграет Петра Чайковского в проекте Кирилла Серебренникова

Актер Евгений Миронов сыграет композитора Петра Чайковского в короткометражном фильме Кирилла Серебренникова для платформы Okko. Об этом пишет ТАСС.

«Буквально через неделю пройдут двухдневные съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского. Это пилотный проект, сцена Чайковского с его женой», — сказал Миронов.

Он уточнил, что Okko предложил Серебренникову снять в коротком метре «свою неосуществленную мечту». При этом проект может вырасти в полнометражный и телевизионный фильмы.

В прошлом году Миронов рассказывал, что Серебренников во время домашнего ареста написал сценарий сериала о жене Чайковского Антонине.