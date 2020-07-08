В Подмосковье в июле откроются пляжи, кафе и рестораны

В Московской области в середине июля отменят ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в постановлении губернатора Андрея Воробьева на сайте правительства региона.

C 15 июля в Подмосковье откроются пляжи, а также заработают аттракционы и летние кинотеатры в парках. С 25 июля полностью возобновят работу рестораны и кафе. Кроме того, с этого дня начнут вновь принимать наличные в транспорте. С 1 августа в регионе будут снова работать гостиницы, санатории и образовательные учреждения.

Подмосковье начало снимать каратинные ограничения в середине мая, тогда были отменены цифровые пропуска. С 1 июня открылись прачечные и химчистки, с 3 июня — парикмахерские, бани и солярии. С 12 июня заработали летние веранды кафе и ресторанов, а с 15 июня свои двери вновь открыли музеи.