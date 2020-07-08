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Дайджест

Штурм парламента Сербии, трейлер «Петровых в гриппе» и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:18

За сутки в России выявили 6562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Общее число заразившихся в стране превысило 700 тыс. человек.

Защита Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении данных следствия по делу о госизмене. По предположению адвоката экс-журналиста, ФСБ хочет взять такую подписку, чтобы «заткнуть рот».

ФСБ тем временем приложила к делу Сафронова две экспертизы о разглашении гостайны. Все бы ничего, вот только одна из них датирована 2019 годом.

«Норникель» не согласился с оценкой ущерба от разлива нефтепродуктов. Компания не отказывается ликвидировать последствия аварии, но считает, что оценка Росприроднадзора в 148 млрд рублей нуждается в корректировке.

СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции. В Совфеде предложение назвали правильным, но отметили, что его еще надо обсудить.

Демонстранты взяли штурмом парламент Сербии в знак протеста против комендантского часа из‑за пандемии коронавируса. Митингующие потребовали отставки премьер-министра страны Александра Вучича.

Ноам Хомский, Джоан Роулинг, Салман Рушди, Фрэнсис Фукуяма и другие деятели культуры выступили против цензуры, распространившейся в США на фоне протестов. «Нельзя допустить, чтобы сопротивление превратилось в собственную догму», — заявили они.

Петра Верзилова задержали после эфира на «Эхе Москвы» и повезли на очередной обыск. Шестой, если быть точными.

Администрация США твердо намерена заблокировать TikTok, его считают угрозой национальной безопасности. Американские законодатели, в частности, озабочены тем, что китайские компании по закону должны передавать данные правительству КНР.

Вышли трейлеры фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова и мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» от HBO.

Шотландская группа Travis выпустила очередной сингл «Valentine» с грядущего альбома «10 Songs». Пластинка должна выйти 9 октября.

Пикник «Афиши» не пройдет 8 августа. Остается только слушать плейлист Пикника-2019 и вспоминать, каким был фестиваль в прошлом году.

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