Джеймс Блейк выпустил новый летний сингл «Are You Even Real»

Первоначально музыкант опубликовал 20-секундный тизер песни при помощи голосовых сообщений в твиттере. Блейк отметил, что трек написан в соавторстве с Али Тампоси и Бриттани Талией Хаззард, известной как Starrah.

Британский певец Джеймс Блейк выпустил новый сингл «Are You Even Real». Послушать его можно на Apple Music и на YouTube Music .

Сингл записывали в калифорнийском городе Бербанке, а также в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке.

Ранее в этом году Блейк выпустил сингл «You’re Too Precious», а также принял участие в коллаборации с Мустафой «Come Back».