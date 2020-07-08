Посмотрите тизер-трейлер второго сезона «Пацанов»

На ютьюб-канале Amazon Prime Video появился тизер-трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Продолжение выйдет 4 сентября: сначала появятся первые три серии, остальные пять будут выпускать по одной в неделю.

Первый сезон стартовал в прошлом июле. Рецензию Станислава Зельвенского на него вы можете прочитать здесь. Роли в сериале исполнили Карл Урбан, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Саймон Пегг и другие.

Шоураннер сериала Эрик Крипке заявил, что бюджет второго сезона выше, чем у первого, и снимали его на один месяц дольше. Однако эти деньги и время были потрачены не столько на новые спецэффекты и масштабные экшен-сцены, сколько на проработку персонажей и мира, в котором они живут. Крипке признался, что действовал по совету, который ему когда‑то дал режиссер Сэм Рейми: создать персонажей, которых полюбишь, а потом заставить их страдать.

Сегодня стало известно, что создатели «Пацанов» выпустят короткометражный фильм «Бутчер» об одном из главных персонажей шоу Билли Бутчере.