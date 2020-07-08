Ростуризм будет продвигать в TikTok путешествия по России

Ростуризм заключил сотрудничество с китайским приложением TikTok. Вместе они запустят компанию #RussiaTravel, которая должна поддержать внутренний туризм и рассказать о путешествиях по России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей сторон.

Рекламная кампания будет длиться до конца июля. Пользователям TikTok предлагают снимать ролики о путешествиях по России и публиковать их под хештегами #russiatravel, #отдыхуводы, #загородом и #экотуризм. Авторов самых удачных видео наградит TikTok, но как именно, не сообщается.

Это первое сотрудничество Ростуризма с соцсетью. Ранее ведомство поддерживало лишь отдельных блогеров, публикующих отчеты о путешествиях. Так, в апреле Ростуризм заявил, что готов потратить более 4 млн рублей на привлечение блогеров для рекламы российских туристических маршрутов в Instagram.