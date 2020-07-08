Канье Уэст рассказал, что переболел коронавирусом в феврале. Он лечился дома

Рэпер и бизнесмен Канье Уэст заявил, что переболел коронавирусом в феврале. Об этом он рассказал в большом интервью изданию Forbes.

Рэпер отметил, что лечился дома. «Бил озноб, я дрожал лежа в постели, смотрел специальные видео, где показывалось, что делать, чтобы вылечиться. Помню, мне кто‑то сказал, что у Дрейка был коронавирус. Я ответил, что Дрейк не может быть болен сильнее меня», — рассказал Уэст журналистам.

Канье заявил, что не доверяет вакцине от коронавируса. Он назвал ее «отметкой зверя», при помощи которой в людей можно «вживлять чипы».

В интервью также поднималась тема выдвижения Канье на предстоящих выборах президента США. Рэпер отметил, что больше не поддерживает действующего президента Дональда Трампа, уже нашел себе вице-президента (в своей победе Уэст не сомневается), а также что никогда ранее не голосовал в своей жизни.

О своем намерении баллотироваться Уэст объявил к Дню независимости в США, который празднуют 4 июля. Его сразу же поддержал миллиардер Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX. Фанаты поддержали музыканта, однако некоторым показалось, что это пиар-ход для продвижения его грядущего альбома.