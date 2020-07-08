На месте «Симачева» может появиться комплекс с ресторанами и бутиками

На месте здания в Столешниковом переулке, в котором раньше располагался бар «Симачев», вероятно, появится комплекс из бутиков и ресторанов. Редевелопментом займется компания Realty4Sale, которую связывают с братом губернатора Тульской области Алексеем Дюминым, пишет «Коммерсант».

Эксперты оценивают стоимость сделки в 700 тыс. — 1 млн рублей за квадратный метр. Компания выкупила здание в разгар кризиса, однако представители R4S не видят в этом проблемы. «Мы рассматриваем сложившуюся на рынке ситуацию как явление временное»,—заявил коммерческий директор Realty4Sale Ирина Буренко.

Новый собственник хочет построить четырехэтажный комплекс с магазинами и ресторанами на месте двухэтажного особняка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неофициальные рендеры. Однако столичные власти еще не одобрили этот проект, заявляют собеседники издания на рынке недвижимости.

Не исключено, что R4S продаст часть площадей после редевелопмента, отметил партнер ILM Андрей Лукашев, а смысл сделки заключался как раз в их увеличении. «Такое R4S практикует часто», — отмечает господин Лукашев.

Бар «Симачев» закрылся 8 апреля 2019 года из‑за того, что собственник здания выставил его на продажу. Прощальные вечеринки прошли с 4 по 7 апреля, после чего почти 12-летняя история заведения закончилась. В конце месяца со здания сняли фирменную хохлому. «Афиша Daily» подготовила специальный тест на проверку знания истории бара.