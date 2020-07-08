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Вьет Тхань Нгуен назвал дату выхода продолжения романа «Сочувствующий»

Илья Голубев
Сегодня в 16:55

Писатель Вьет Тхань Нгуен опубликовал в инстаграме дату выхода и обложку продолжения своего романа «Сочувствующий».

Продолжение, получившее название «The Committed» («Преданный»), выйдет 2 марта 2021 года. Действие книги будет происходит в 1982 году в Париже — именно туда со своим братом из Вьетнама сбегает главный герой романа «Сочувствующий». Согласно описанию «The Committed», Нгуен продолжает исследовать природу «преданности и предательства».

За роман «Сочувствующий» Вьет Тхань Нгуен получил в 2016 году Пулитцеровскую премию. Ранее «Афиша Daily» поговорила с ним о безымянном рассказчике, сочувствии к Трампу и Селину и об идеальном саундтреке к его пулитцеровскому роману.

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