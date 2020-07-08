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Лиам Галлахер рассказал, как шпионил за Stone Roses за рулем зерноуборочного комбайна

Илья Голубев
Сегодня в 14:12

Бывший вокалист брит-поп-группы Oasis Лиам Галлахер рассказал в эфире BBC Radio 4, как они с коллегами пытались на зерноуборочном комбайне проследить за участниками Stone Roses, сообщает NME.

Это случилось, когда Oasis записывали свой дебютный альбом «Definitely Maybe» (вышел в 1994 году) в Монмутшире. Лиам и другие участники группы узнали, что Stone Roses над чем‑то работаю в студии Rockfield Studios неподалеку.

Посреди ночи Лиам и его коллега Пол Артур (по прозвищу «Бонхед») достали зерноуборочный комбайн и попытались тайком пробраться на территорию фермы, где располагалась студия.

«Мы решили немного поиграть в гребанных шпионов. Ну, вроде, какого черта они задумали? Они ж три года уже ничего не выпускали <…> И вот мы выехали, ползли по дороге и светили огромными такими фарами. Выглядело это по-идиотски. Мы добрались до места, выключили свет и медленно двинулись [к студии], как в «Профессионалах» [британский сериал про агентов выдуманной спецслужбы]», — рассказал Лиам.

Они успели услышать бас-партию и ударные, когда их заметили. Stone Roses пригласили незваных гостей на беседу, во время которой они вместе курили каннабис. В итоге Лиам и Бонхед уехали, но следующей ночью Stone Roses приехали к Oasis на тракторе. «Мы как раз спали», — признался Лиам.

В прошлом году Лиам Галлахер выпустил свой второй сольный альбом «Why Me? Why Not», его персональный дебютник «As You Were» вышел в 2017 году и получил платиновый статус. В этом январе он заявил, что третий альбом станет для него последним, так как в ближайшие годы возможно возрождение Oasis. Недавно его брат, Ноэл Галлахер, признался, что однажды потерял полную текстов песен книжку — их выкинули из отеля за дебош.

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