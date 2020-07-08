Посмотрите тизер мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» от HBO

Телеканал HBO показал тизер мини-сериала «Мы те, кто мы есть» («We Are Who We Are»), над которым работал режиссер Лука Гуаданьино. Премьера шоу запланирована на сентябрь.

Сериал расскажет об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными оказываются на итальянской армейской базе. В глазах других «детей полка» они кажутся парой, но на деле Уилсон скучает по своему нью-йоркскому другу Марку и привязывается к солдату по имени Джейсон, а Харпер слишком увлечена оружием, единоборствами и военной техникой.