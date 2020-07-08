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Посмотрите тизер мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» от HBO

Илья Голубев
Сегодня в 12:26

Телеканал HBO показал тизер мини-сериала «Мы те, кто мы есть» («We Are Who We Are»), над которым работал режиссер Лука Гуаданьино. Премьера шоу запланирована на сентябрь.

Сериал расскажет об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными оказываются на итальянской армейской базе. В глазах других «детей полка» они кажутся парой, но на деле Уилсон скучает по своему нью-йоркскому другу Марку и привязывается к солдату по имени Джейсон, а Харпер слишком увлечена оружием, единоборствами и военной техникой.

Гуаданьино снял первые два и финальный эпизоды, а над сценарием он работал вместе с Паоло Джордано и Франческой Маньери. Роли в сериале исполнили Хлоя Севиньи, Франческа Скорсезе, Джек Дилан Грейзер, Алиса Брага, Кид Кади и другие.

Лука Гуаданьино также работает над киноадаптацией романа «Повелитель мух», сиквелом «Зови меня своим именем» и ремейком «Лица со шрамом» Брайана Де Пальмы. В 2018 году, после премьеры хоррора «Суспирия», «Афиша Daily» поговорила с режиссером о его работе.

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