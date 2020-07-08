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Nevavu/Twitter Демонстранты взяли штурмом парламент Сербии в знак протеста против комендантского часа
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Демонстранты взяли штурмом парламент Сербии в знак протеста против комендантского часа

Семён Гудошников
Сегодня в 11:40

Оппозиционные демонстранты ворвались в здание парламента Сербии в знак протеста против введения комендантского часа, пишет Reuters.

7 июля президент Александр Вучич заявил, что в Белграде в эти выходные введут комендантский час, что остановить распространение коронавируса. После заявления президента несколько тысяч человек собрались перед сербским парламентом.

Около 22.00 по местному времени небольшая группа демонстрантов прошла через полицейский кордон и ворвалась в здание парламента, но позже полиция оттеснила их назад. Митингующие на площади требовали отставки Вучича. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.

В Сербии, где проживает 7 млн человек, зарегистрировано 16 168 тыс. случаев коронавируса, 330 человек умерли. За последние сутки в стране зарегистрировали 299 новых пациентов и 13 смертей.

В Сербии антикоронавирусные меры были одними из самых жестких в Европе. Комендантский час и чрезвычайное положение действовали с 16 марта по 7 мая. В конце мая страна одной из первых начала снимать ограничения, и 21 июня там прошли парламентские выборы. Победила на них правящая Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет президент Вучич. По сообщениям Reuters, во время предвыборной кампании партия организовывала митинги, на которых участники не носили масок.

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